محاضرة تستعرض مصادر النيازك في "الشارقة لعلوم الفضاء"

الشارقة 24:

استقبل الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، ومدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك الأستاذة الدكتورة حسناء الشناوي مديرة مختبر العلوم الجيولوجية التطبيقية والإدارة الهندسية، ومنسقة مركز البحوث في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في المغرب، والتي تقوم حالياً بزيارة مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك للاطلاع على مختبرات وأجهزة المركز الحديثة.

ألقت مديرة مختبر العلوم الجيولوجية التطبيقية والإدارة الهندسية محاضرتين حول مصادر النيازك وتركيبها وتأثيرها على الأرض، والتعريف بنيازك كوكب المريخ وأهميتها، وتوضيح المبادرات العلمية والبحثية لدراسة النيازك في العالم العربي، إلى جانب أهم الاكتشافات العلمية الناتجة عن دراستها.

جاء ذلك بحضور أساتذة وطلبة قسم الفيزياء التطبيقية وعلوم الفلك بكلية العلوم في جامعة الشارقة إلى جانب هواة الفضاء والفلك.