جامعة زايد تنظم منتدى "مئوية زايد.. ذاكرة شعب"

الشارقة 24:

تحت رعاية معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد، وبحضور سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة، نظمت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في فرع الجامعة بدبي، مؤخراً "منتدى مئوية زايد: ذاكرة شعب ومستقبل وطن"، وذلك في سياق المبادرات التي تقوم بها الجامعة مشاركة في احتفالات الدولة بـ "عام زايد".

هدف المنتدى إلى تسليط الضوء على بعض ما قدم زايد لوطنه وأمته العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء، حيث استعرض المتحدثون فيه جوانب من التراث القِيَمي والتاريخي الذي خلفه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة "طيب الله ثراه"، لشعبه وأمته والعالم على مستوى الأفكار والأفعال والإنجازات.

وأكد سعادة الدكتور المهيدب مدير الجامعة، في كلمة استهل بها المنتدى، أن منظومة القيم التي جسدها زايد "طيب الله ثراه"، والرؤى التي طرحها سوف تظل تشكل مصدر إلهام لاستشراف المستقبل، بقصد الاستفادة من الفرص التي يحملها لدولة الإمارات، وهي تواصل طريقها بعزم ثبات لتكون واحدة من أفضل دول العالم في ظل قيادتها الرشيدة وسياساتها الحكيمة.

وأضاف أن الإنجازات العظيمة التي حققها الشيخ زايد على المستويين الداخلي والخارجي، جسدت عبقريته الفذة ونظرته الثاقبة، ورؤيته المستقبلية الطموحة، وإيمانه الراسخ بأن البشر هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن، ولذلك فقد أصبح زايد أسطورة حية.

حضر المنتدى الدكتور حمدي عطا الله عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالنيابة، والشاعر الإماراتي عباب بن غانم المزروعي، وجمع من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة.