الجامعة القاسمية تستقبل وفد سفارة جمهورية سيراليون بالإمارات

الشارقة 24:

استقبلت الجامعة القاسمية بمقرها في مدينة الشارقة، وفداً من سفارة جمهورية السيراليون بالإمارات، برئاسـة أليو بدار مانساري رئيس الديوان والقائم بأعمال السفير السيراليوني لورا بيتس أمين سر السفارة.

وكان في استقبل الوفد الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، وعبد المحسن حُزين مدير مكتب العلاقات الدولية.

وخلال اللقاء، استعرض مدير الجامعة مراحل تطور الجامعة، مشيراً إلى بيان نبذة عن فكرة إنشاء الجامعة والدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، ومتابعة سموه لكافة مراحل تطور الجامعة، ودعمها لتصبح واحدة من الجامعات المعروفة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.