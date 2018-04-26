جامعة الشارقة تحتفي بمشاريع تخرج طلبة كلية الاتصال

الشارقة 24:



افتتح الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، اليوم الخميس، معرض مشروعات تخرج كلية الاتصال "انطلاقتنا الثامن Spark 8 "، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "شارقة سلطان"، بحضور سعادة أحمد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والعميد محمد راشد بيات ممثل القائد العام لشرطة الشارقة، وسعادة طارق علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسعادة شهاب الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام، وسعادة حسين يعقوب أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وسعادة علي أحمد الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، والأستاذ ماجد الجروان نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون العلاقات العامة، والدكتور عصام نصر عميد كلية الاتصال بالإنابة ورئيس المعرض، والدكتور خيرت عياد رئيس قسم العلاقات العامة والمشرف العام على المعرض، والأستاذ خالد الرابوي مدير إدارة العلاقات العامة والمنسق العام للمعرض، إلى جانب حضور العمداء ورؤساء الأقسام، ومديري الدوائر الحكومية، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والطلبة.



وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور عصام نصر عميد كلية الاتصال بالإنابة، بالحضور قائلاً "نقدم لكم اليوم نتاج عمل خريجينا بكل فخر و اعتزاز بهم، فقد أصبحوا اليوم بفضل هذه الجامعة مؤهلين لتمثيلها كسفراء خارج أسوارها، فكلهم عملوا و اجتهدوا بكل جد ليقدموا لكم خلاصة ما استفادوه طوال دراستهم بجامعة لم يبخل كل من فيها من مديرها إلى أساتذتها إلى هيئتها الإدارية والفنية لكي يقدموا كل الدعم والمساندة انطلاقاً من حرصهم جميعاً أن يقدموا للمجتمع هذه النخبة من الخريجين المتميزين مجسدين تميز هذه الجامعة تحت قيادة حريصة على التميز ."



من جانبه، أكد سعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حرص المكتب على دعم القطاع الأكاديمي وتعزيز شراكته المستمرة مع جامعة الشارقة التي تشكل رافداً مهماً في إعداد الكفاءات معرباً عن بالغ تقديره لجهود الجامعة واهتمامها في تفعيل شراكتها المجتمعية بما ينعكس على تعزيز التواصل وصقل مهارات وقدرات الطلبة ورفدهم بالخبرات والمعرفة.



وأشاد مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بتنظيم المعرض الثامن لمشاريع التخرج لكلية الاتصال "شارقة سلطان"، الذي يضم مشروعات تخرج متميزة تعكس إنجازات الطلبة وقدرتهم على الابداع مما يبشر بمستقبل حافل بالعطاء.



وقال علاي إن رعاية المعرض من قبل المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يأتي استكمالاً للعديد من مشروعات الشراكة بين الجانبين التي تستهدف بناء كوادر إعلامية متميزة من الخريجين.



وخلال الحفل تم عرض فيلم قصير بعنوان "شارقة سلطان"، يروي إنجازات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة.



ضم المعرض هذا الفصل أكثر من 73 مشروع تخرج لأكثر من 120 طالباً وطالبة في تخصصات الكلية المختلفة، وهي العلاقات العامة والتصميم الجرافيكي 32 مشروعاً، و41 فيلماً قصيراً في تخصصي الإذاعة والتليفزيون والاتصال الجماهيري باللغة الانجليزية، وتتنوع المشروعات ما بين تنظيم معارض وورش عمل وتصميم حملات إعلامية وإعلانية، وإنتاج أفلام تسجيلية ووثائقية قصيرة تعالج قضايا المجتمع بشكل عام، بجانب فنون التصميم والإبداع والتسويق.



وفي ختام حفل افتتاح المعرض، قام مدير الجامعة يصاحبه عميد كلية الاتصال بتكريم الأستاذ ماجد الجروان نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون العلاقات العامة "شخصية المعرض" لمساهمته في إنجاح المعرض، ثم قدم عميد الكلية درع المعرض لمدير الجامعة، كما تم تكريم الرعاة والجهات والمؤسسات المشاركة في المعرض، كما تم ايضاً تكريم الجهات والمؤسسات المشاركة والداعمة للمعرض هي مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومجلس الشارقة للإعلام، وجمعية الشارقة التعاونية، ومؤسسة الشارقة للإعلام، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة، ودارة الدكتور سلطان القاسمي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، ومركز إكسبو الشارقة، وفندق سنترو الشارقة، وشركة بيرفكشن لتنظيم الفعاليات، وأيه تو زد لخدمات الطباعة، ودار الإمارات للطباعة، والإعلامية صفية الشحي.