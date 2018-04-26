عصام نصر لـ "الشارقة 24": 73 مشروعاً في معرض تخرج كلية "الاتصال"

الشارقة 24 – ناصر فريحات:



أكد الدكتور عصام نصر عميد كلية الاتصال بالإنابة في جامعة الشارقة، إن معرض مشروعات تخرج كلية الاتصال "انطلاقتنا الثامنة"، يأتي هذا العام تحت شعار "شارقة سلطان"، بمشاركة أكثر من 73 مشروع تخرج لأكثر من 120 طالباً وطالبة في تخصصات الكلية المختلفة.



وقال في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24": "افتتحنا اليوم معرض مشروعات تخرج كلية الاتصال "انطلاقتنا الثامن Spark 8 "، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "شارقة سلطان"، ضم المعرض هذا الفصل أكثر من 73 مشروع تخرج لأكثر من 120 طالباً وطالبة في تخصصات الكلية المختلفة، وهي العلاقات العامة، والتصميم الجرافيكي تضمن 32 مشروعاً، و 41 فيلماً قصيراً في تخصصي الإذاعة والتليفزيون والاتصال الجماهيري باللغة الإنجليزية، وتتنوع المشروعات ما بين تنظيم معارض، وورش عمل، وتصميم حملات إعلامية وإعلانية، وإنتاج أفلام تسجيلية ووثائقية قصيرة تعالج قضايا المجتمع بشكل عام، بجانب فنون التصميم والإبداع والتسويق.



وأضاف نصر "نقدم اليوم نتاج عمل خريجينا بكل فخر واعتزاز بهم، فقد أصبحوا اليوم بفضل هذه الجامعة مؤهلين لتمثيلها كسفراء خارج أسوارها، فكلهم عملوا و اجتهدوا بكل جد ليقدموا لكم خلاصة ما استقادوه طوال دراستهم بجامعة لم يبخل كل من فيها من مديرها إلى أساتذتها إلى هيئتها الإدارية والفنية في تقديم كل الدعم والمساندة، انطلاقاً من حرصهم جميعاً أن يقدموا للمجتمع هذه النخبة المتميزة من الخريجين، مجسدين تميز هذه الجامعة تحت قيادة حريصة على التميز، مما يبشر بمستقبل حافل بالعطاء".