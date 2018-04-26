جامعة الشارقة تخرج المتدربين في برامج الدبلوم المهني

الشارقة 24:

شهد سعادة الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون الأكاديمية، حفل تخريج المتدربين في برنامجي الدبلوم المهني "المستشار الأسري" في دورته الرابعة و"التخطيط الحضري" في دورته الأولى، والذي نظمه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، حضر الحفل الأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، وأعضاء الهيئة التدريسية القائمين على تنفيذ البرنامج.

يهدف برنامج الدبلوم المهني "المستشار الأسري"، والذي نفذ في الفترة من 14 أكتوبر 2017 حتى 3 مارس 2018، بمشاركة 26 متدرباً ومتدربة من مختلف المؤسسات بواقع 100 ساعة تدريبية، إلى إكساب المتدربين المهارات المتقدمة في الاستشارات الأسرية والزوجية، وإكسابهم المعارف والنظريات في الإرشاد الأسري، ومساعدتهم في حل المشكلات الأسرية، إلى جانب اكتسابهم مهارات تقديم البرامج والاستشارات الاجتماعية، واستخدام نماذج التدخل المهني الاجتماعي والعلاجي مع الحالات المختلفة، ويهدف برنامج الدبلوم المهني "التخطيط الحضري"، والذي نفذ في الفترة من 28 يناير 2018 حتى 21 مارس 2018 بمشاركة 14 متدرباً ومتدربة من دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة بواقع 120 ساعة تدريبية، إلى تعليمهم مبادئ تخطيط المدن، وتخطيط الطرق والمواصلات، والتخطيط الاقتصادي، والتخطيط البيئي المستدام، بالإضافة إلى تعلم نظم المعلومات الجغرافية والأراضي، والحفاظ على المناطق التراثية.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، رحب نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالحضور، مشيراً إلى كيفية الارتقاء بمراحل العلم والمعرفة من خلال الاستفادة من العلم والمعلومات ابتداء من فهمها وتطبيقها إلى ربطها بغيرها واكتساب مهارات التحليل والاستنتاج ثم الارتقاء بها إلى الابتكار والابداع، واختتم حديثه متمنياً للخريجين التوفيق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية.

ومن جانبه أثنى الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة على جهود المنتسبين والتزامهم في البرنامجين، كما شكر كل من ساهم في نجاح هذه الدورة من أعضاء الهيئة التدريسية والمشرفين على البرامج، مؤكداً أن مركز التعليم المستمر والتطوير المهني يسعى دائماً لطرح البرامج التطويرية والاستشارات المهنية التي تدعم المجتمع المهني وتربط سوق العمل مع العملية الأكاديمية.