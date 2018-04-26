د. مراد بن صغير: مؤتمر فروع جامعة الشارقة ناقش ترقية السياحة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

شدد الدكتور مراد بن صغير، أستاذ مساعد بكلية القانون في جامعة الشارقة، على أهمية المحاور التي تضمنها المؤتمر الدولي الأول لفروع الجامعة، الذي اختتم أعماله الأربعاء بفرع خورفكان.

وأكد مراد بن صغير في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن المؤتمر تناول بمزيد من البحث والتقصي، الحديث حول جوانب عدة ذات صلة بقطاع السياحة، وسبل تحقيق تنميته بشكل مستدام.

ولفت إلى التركيز على الجانب القانوني، ونظمه التي من شأنها ترقية السياحة، والنهوض بالقطاع وضمان حقوق السائح من النواحي القانونية.

وأشار إلى استدلال بعض أوراق العمل في الجلسات الحوارية، ببعض التجارب التطويرية للنقل السياحي من النواحي التشريعية، وتسليط الضوء على تجربة إمارة دبي في هذا السياق.

واختتم د. مراد:"كما تناول المؤتمر الحديث حول التنظيم القانوني لحماية الآثار السياحية، ونأمل أن تسهم التوصيات الناتجة عن المؤتمر في المساهمة في تطوير قطاع السياحة في دولة الإمارات".