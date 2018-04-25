جامعة الإمارات تطلق أكاديمية اللغة العربية

الشارقة 24 – وام:

أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، أكاديمية اللغة العربية، خلال مؤتمر صحافي عقد الأربعاء في مركز أرض المعارض بأبوظبي، بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة رئيس جامعة الإمارات العربية المتحدة وعدد من أساتذة اللغة العربية في الجامعة.

وقال معالي حسين الحمادي إن الأكاديمية منارة علم، حيث قام فريق متخصص بدراسة مستفيضة حول كيفية مساهمة دولة الإمارات بطريقة إيجابية وفاعلة في إعادة طرح اللغة العربية بمنهجية حديثة تواكب ما توصل إليه العلم... فكانت الأكاديمية، وذلك بدعم كبير من القيادة الرشيدة.

من جانبه، قال معالي الدكتور علي راشد النعيمي إن الأكاديمية تخدم اللغة العربية وتسد فراغها في الساحة العربية، مشيراً إلى أن اللغة العربية سيتم تقديمها من خلال الأكاديمية بصورة عصرية كما تقدم باقي اللغات في العالم بعيدة عن الأطر التقليدية التي صنعت حاجزاً بين الأجيال الناشئة واللغة.