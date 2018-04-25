كلية الإمارات للتكنولوجيا تحتفل بتخريج دفعة "عام زايد"

الشارقة 24 – وام:

احتفلت كلية الإمارات للتكنولوجيا بتخريج الدفعة 21 "دفعة عام زايد" من طلبة الدبلوم والبكالوريوس في جميع التخصصات، وذلك في المسرح الوطني بأبوظبي.

شهد الاحتفال الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان وحضره العديد من الممثلين عن المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة والبعثات الدبلوماسية في الدولة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني وتلاوة عطرة من القرآن الكريم بعدها ألقى الدكتور عبد الرحيم الصابوني رئيس الكلية كلمة هنأ فيها الخريجين وأولياء أمورهم وأسرة الكلية، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المهنية والأسرية.