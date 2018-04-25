الجنابي: مؤتمر "فروع جامعة الشارقة" يعرف بالمقومات السياحية لـ "الشرقية"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

شارك د. مهدي الجنابي الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة بفعاليات المؤتمر الدولي الأول لفروع جامعة الشارقة والذي اختتم أعماله الأربعاء بفرع الجامعة في مدينة خورفكان.

وقال الجنابي في تصريحات لـ "الشارقة 24" إن مشاركته في المؤتمر الذي جاء تحت شعار "السياحة... تنمية مستدامة"، تمثلت في ورقة عمل حول الضوابط الشرعية للسياحة الإسلامية.

وأضاف أن المشاركين في الجلسات الحوارية تناولوا العديد من المحاور الهامة ذات الصلة بقطاع السياحة وسبل تحقيق الاستدامة له، ومنها السياحة الحلال، والسياحة العائلية.

ولفت إلى أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على المقومات السياحية في مدينة خورفكان، وعموم المنطقة الشرقية والتي تزخر بمقومات هائلة، يمكن لها أن تمثل مورداً هاماً يعزز من مداخيل الإمارة.

وأشار إلى أهمية مخرجات المؤتمر وما تمخض عنه من توصيات يمكن لها أن تعزز من واقع القطاع السياحي في الشارقة، منوهاً إلى عمل اللجنة التنظيمية والعلمية للمؤتمر على بلورة التوصيات ورفعها لجهات الاختصاص.