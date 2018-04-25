الجامعة القاسمية تنظم معرض "زايد رمز العطاء"

الشارقة 24 – وام:



افتتح الشيخ سيف بن محمد القاسمي، مدير المدينة الجامعية الثلاثاء، معرض الفنون الطلابي السنوي، الذي يقام تحت شعار "زايد رمز العطاء والإنسانية" في الجامعة القاسمية .



حضر الافتتاح، الدكتور رشاد محمد سالم مدير الجامعة القاسمية، وعائشة العاجل ممثلة دائرة الثقافة، بجانب الأساتذة الأكاديميين، حيث قاموا بجولة في المعرض، واطلعوا على اللوحات الفنية والرسومات التي نفذها الطلاب والطالبات، من مختلف كليات الجامعة القاسمية.



وقال الدكتور رشاد محمد سالم إن الجامعة نظمت المعرض، بتوجيهات من ، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، الذي يهتم بالأنشطة اللاصفية، التي تأتي خارج إطار المنظومة التعليمية وتبرز مواهب الطلاب والطالبات وتتيح لهم الإبداعات.