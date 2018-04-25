د. إبراهيم المنصوري: 16 ورقة بحثية بمؤتمر "فروع جامعة الشارقة"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



أعلن د. إبراهيم علي المنصوري، النائب الأكاديمي لمساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون الفروع، رئيس لجنة المؤتمرات بفروع الجامعة، عن عقد 4 جلسات حوارية متنوعة حول آفاق التنمية السياحية المستدامة، في ختام فعاليات المؤتمر الدولي الأول لفروع الجامعة.



وأكد المنصوري في تصريحات لـ "الشارقة 24" أن اليوم الختامي تضمن مناقشات موسعة لـ 16 ورقة بحثية، لعدد من الباحثين والخبراء تناولت الجوانب القانونية والشرعية والاجتماعية والعلمية لقطاع السياحة.



وأضاف النائب الأكاديمي لمساعد مدير الجامعة، أن المؤتمر أكد على إمكانات فرع الجامعة في خورفكان، وهو نهج تهدف الجامعة من خلاله، إلى إبراز فروع الجامعة، والارتقاء بمقوماتها البحثية والتنظيمية.



وكشف المنصوري عن عقد مؤتمر دولي كبير لفروع الجامعة، بشكل دوري كل عامين، تأكيداً على هذا النهج، على أن يتناول قضية مهمة مختلفة من قضايا التنمية.



وفي الختام، أشاد د. إبراهيم المنصوري بإسهامات الجهات الحكومية المشاركة والراعية للمؤتمر، ومنها هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، ومعهد الشارقة للتراث، ومؤسسة الشارقة للإعلام.