لبنى القاسمي تدعو إلى تعزيز التفاعل البحثي

الشارقة 24:



دعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد الشباب الجامعيين في بلدان المنطقة إلى العمل بجد لتعزيز التفاعل والتواصل البحثي فيما بينهم في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية على نحو يعبر الحدود الوطنية لبلدانهم، وأن يكونوا أكثر ابتكاراً وسعياً للاستفادة من فرص التعاون في دراسة الاتجاهات والتحديات التي تواجه بلدانهم في هذا الميدان.



جاء ذلك في كلمة وجهتها معاليها للمؤتمر السنوي العاشر لأبحاث الطلبة الجامعيين حول الحوسبة التطبيقية الذي تنظمه كلية الابتكار التقني بجامعة زايد، وانطلقت أعماله، الأربعاء، وتستمر غداً في فرع الجامعة بدبي، بحضور سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة وسعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية والدكتورة ماريلين روبرتس نائبة مدير جامعة زايد، والدكتور محسن أنسي نائب مدير الجامعة المشارك ورئيس الشؤون الأكاديمية والدكتور مايكل آلان مساعد نائب مدير الجامعة للأبحاث.



وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي في كلمتها: "إننا في جامعة زايد ملتزمون بدعم طلبتنا في إجراء الأبحاث في مجالات دراستهم الرئيسية بتوجيه وإشراف أساتذتهم، وحضوركم اليوم في هذا المؤتمر هو مؤشر على أن جامعاتكم ملتزمة بذلك أيضاً".



وأضافت: إن موضوع مؤتمر هذا العام يتماشى مع رؤية الإمارات 2021، التي تهدف إلى العمل بجد لجعل دولتنا "من بين أفضل البلدان في العالم"، وأنا واثقة أن هذه الرؤية مشتركة أيضًا بينكم وبين دولكم ومنطقتنا.



وقالت معاليها: لقد تم الاعتراف بتكنولوجيا الاتصالات المعلوماتية كأداة أساسية لتيسير تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومع ذلك، هناك أيضاً اعتراف بالحاجة إلى تزويد الشعوب بالمهارات الرقمية اللازمة، بما في ذلك معرفة القراءة والكتابة والمهارات التقنية ومهارات الإنترنت لاستخدام فوائد التكنولوجيا الرقمية وجني ثمارها.



ويشكل المؤتمر ملتقى سنوياً لطلبة المرحلة الجامعية الأولى بجامعة زايد لعرض أبحاثهم وتبادل التجارب والأفكار في أي مجال من مجالات الحوسبة، والتفاعل مع الباحثين الشباب من المؤسسات التعليمية الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي، بالإضافة إلى تشجيع طلبة السنة النهائية على عرض مشاريع تخرجهم في المؤتمر وتقييمها من قِبَل أعضاء هيئة التدريس.



ويشارك في الدورة الحالية، التي تعقد تحت شعار "صنع المستقبل" أكثر من 600 طالب وطالبة جامعيين وموجهيهم من أعضاء الهيئات التعليمية، يمثلون أكثر من 20 مؤسسة أكاديمية في 10 دول عربية ويستعرضون خلال المؤتمر 183 مشروعاً بحثياً متنوعاً.