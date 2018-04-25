"الوقاية والسلامة" تنظم برنامجاً توعوياً في "أميركية الشارقة"

الشارقة 24:



في إطار سعي هيئة الوقاية والسلامة لنشر ثقافة الوقاية والسلامة بين أفراد المجتمع، وضمن خطط البرامج التدريبية السنوية التي تنظمها الهيئة لمختلف الشرائح في المجتمع المحلي، نظمت الهيئة برنامجاً تدريبياً توعوياً لطلاب الجامعة الأميركية بالشارقة، بعنوان "الأمن والسلامة في الحرم الجامعي"، وذلك بهدف تطوير المعارف والعلوم لدى الطلاب بما يخص مجال الأمن والسلامة، بالتعاون مع مكتب التطوير وشؤون الخريجين في الجامعة الأميركية في الشارقة.



حيث تضمن البرنامج الاستخدام الأمثل للمرافق العامة في الجامعة، والتدابير الوقائية في الحرم الجامعي، بما يضمن أمن وسلامة الطلاب والهيئتين الإدارية والتدريسية بالجامعة، وذلك تعزيزاً لوعي الطلاب بإجراءات السلامة وحثهم للمساهمة مع الهيئة لنشر مفاهيم الوقاية والسلامة بين أوساطهم.



هذا وأشار رئيس الهيئة الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي؛ إلى أن البرنامج التدريبي جاء انطلاقاً من مبدأ التعاون وتفعيل الشراكة المجتمعية بين الهيئة وكافة الجهات المحلية بالإمارة، إذ يهدف البرنامج إلى وضع خطط للتعامل السريع مع الحالات الخطرة، وطرق الإبلاغ عنها للجهات المختصة كما أن البرنامج يعكس الأهمية التي توليها الهيئة لتثقيف جميع فئات المجتمع من خلال اشراكهم في البرامج التدريبية المتخصصة في مجال الأمن والسلامة، ما يعزز الوعي بين الأفراد بأهمية الوقاية للوصول إلى مجتمع آمن.



فيما قالت المهندسة لمياء النومان مدير إدارة الخدمات المساندة بالهيئة؛ يأتي البرنامج التدريبي في إطار سعي الهيئة برفع مستوى السلامة والتأهب للحالات الطارئة، ونشر الوعي بين الطلاب حول طرق وأساليب إزالة الخطر بمعدات الوقاية المناسبة وتهيئة الطلاب للاستعداد للمواقف الحرجة لتحقيق بيئة آمنة ومحصنة وخالية من المخاطر، وللحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين في الجامعة، هذا بالإضافة إلى تدريب الطلاب على استخدام الأمثل لوسائل السلامة وإرشادات الإخلاء والإيواء في الحالات الطارئة، لتأهيلهم لممارسة الأمن والسلامة والإجراءات المتبعة ضد المخاطر التي يتعرض لها الطلاب داخل أسوار الحرم الجامعي.