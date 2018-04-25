جامعة الشارقة تنظم مهرجان حياة الشعوب الثالث

الشارقة 24:

تحت رعاية وحضور سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، نظمت عمادة شؤون الطالبات بجامعة الشارقة مهرجان "حياة الشعوب 3" والذي يأتي تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم التراث الذي يهدف إلى حماية التراث والتعريف به.

بدأ المهرجان بالسلام الوطني، ومن ثم تفقد سعادة مدير الجامعة الأجنحة المصاحبة للمهرجان والتي مثلت في معروضاتها مختلف الجنسيات العربية والأجنبية في 10 أجنحة، حيث شاركت الطالبات بعرض عادات وتقاليد كل بلد، منهم "الإمارات، العراق، الصومال، فلسطين، الأردن، سوريا، السودان، نيجيريا، اليمن، بالإضافة إلى جناح ذوي الإعاقة"، والتي تمثلت في الزي الشعبي التراثي واللوحات الفلكلورية، وصور أبرز الشخصيات والمعالم السياحية والدينية، والمدن والعملات، والكلمات الشعبية والتماثيل والمشغولات اليدوية، والمنتجات والمأكولات الشعبية والأدوات المنزلية، إلى جانب العرس التقليدي والسوق الشعبي والتراث القديم لكل بلد.

كما تضمن المهرجان عروضاً فنية فولكلورية وشعبية منها فرقة صقور الإمارات، وفرقة الشمائل العراقية، وفرقة كوفيتنا للفنون الشعبية، وعرض الفرقة السعودية والفرقة اليمنية، والفرقة الأردنية، وفرقة الخوالي السورية، بالإضافة إلى عرض أزياء المدن الفلسطينية.

إلى جانب ذلك، تضمن المهرجان مسابقة تراثية للحضور، والسوق الشعبي الذي ضم مجموعة متنوعة من المأكولات الشعبية، والأزياء والمجوهرات التراثية، واللوحات الفنية.

وفي نهاية الحفل، تم الإعلان عن الفائزين في مسابقة التصوير الضوئي "حياة الشعوب"، حيث حصلت الطالبة صفية عادل إبراهيم على المركز الأول، وحصلت الطالبة خولة لوتاه على المركز الثاني، أما المركز الثالث فقد حصلت عليه الطالبة آلاء سيف الدين، كما تم الإعلان عن الفائزين في مسابقة أجمل ركن تراثي والذي فاز به الجناح اليمني بالمركز الأول، والجناح الفلسطيني بالمركز الثاني، والجناح العراقي بالمركز الثالث، وقامت عميدة شؤون الطالبات بتكريم المؤسسات المشاركة والجهات الراعية.