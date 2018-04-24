عدنان سرحان: "السياحة تنمية مستدامة" يعزز الجوانب البحثية بـ "جامعة الشارقة"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد الأستاذ الدكتور عدنان سرحان عميد كلية المجتمع، مساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون الفروع بخورفكان أن المؤتمر الدولي الأول "السياحة تنمية مستدامة" الذي نظمته الجامعة الثلاثاء بفرع خورفكان جاء بهدف تعزيز الجوانب البحثية والتنظيمية بفروع الجامعة عامة، وفرع خورفكان خاصة.

وأضاف في تصريحات لـ "الشارقة 24" أن المحور الأساسي للمؤتمر جاء مواكباً لطبيعة خورفكان كمدينة سياحية ذات بيئات متنوعة وجاذبة للسياح.

وأوضح الدكتور سرحان، وهو رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن المؤتمر يسلط الضوء على الجوانب الشرعية والقانونية لخدمة القطاع السياحي، منوهاً إلى ضرورة التركيز على الهوية الدينية والثقافية التي ينبغي للسياحة أن تركز عليها في دولة الإمارات عموماً والشارقة على وجه الخصوص.

وأشار سرحان إلى تناول المؤتمر المحور القانوني الناظم للعلاقة بين السائح ووكالة السفر والسياحة، لافتاً إلى مشاركة نخبة من الخبراء والباحثين في فعاليات المؤتمر ومن خلال أوراق العمل يتم استعراض العديد من التجارب التنموية للحقل السياحي في بعض البلدان مثل إيطاليا وماليزيا.

واختتم رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر حديثه بالإشارة إلى تركيز المؤتمر على العلاقة الوطيدة بين الجانب الثقافي والسياحي، حيث يخدمان بعضهما البعض وبتحقيق التكامل بينهما، تتحقق التنمية المستدامة للسياحة التي تعددت أشكالها وتجاوزت الشكل التقليدي إلى آفاق أكثر تنوعاً.