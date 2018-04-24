انطلاق مؤتمر "السياحة تنمية مستدامة" بخورفكان

الشارقة 24:



انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول الذي تنظمه فروع جامعة الشارقة بعنوان: "السياحة تنمية مستدامة"، بمقر فرع الجامعة في خورفكان، بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، والأستاذ ماجد محمد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، والأستاذ الدكتور عدنان سرحان مساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع، وعميد كلية المجتمع ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، والدكتور إبراهيم المنصوري النائب الأكاديمي لمساعد المدير لشؤون الفروع بخورفكان، ورئيس لجنة المؤتمرات بالفروع، والدكتور علي الزعابي النائب المالي والإداري لمساعد مدير الجامعة لشؤون الفروع بخورفكان، وعمداء الكليات، مع مديري الإدارات في الجهات الحكومية والخاصة في المنطقة، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بالجامعة، كما استضاف المؤتمر الأستاذ الدكتور لوتشو كاربونارا، أستاذ التخطيط الحضري في كلية الهندسة المعمارية الأولى بجامعة "سابينزا" في إيطاليا، والأستاذ ميرزا محمد تياب المدير العام للسياحة في ماليزيا كمتحدثين رئيسيين، وبمشاركة أكثر من 30 باحثاً من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.



وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، على أهمية هذا المؤتمر، كونه أحد أوسع وأعمق وأنقى إشعاعات نور العلم والمعرفة التي تشعها صروح العلم والمعرفة، التي أنشأها، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، وجعلها تمتد لمختلف مدن ومناطق الإمارة، لتعبر عن الهوية الثقافية الحضارية لإمارة الشارقة، كأحسن ما يكون التعبير.



ويتناول المؤتمر من خلال جلساته، مجموعة من المحاور العلمية المهمة، ويصاحب المؤتمر معرض خاص تشارك فيه العديد من الهيئات السياحية، كهيئة الإنماء السياحي في إمارة الشارقة، ومعهد الشارقة للتراث، لعرض مشروعاتها لتساهم في تعريف المشاركين والزائرين بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع السياحي، وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني والإقليمي.