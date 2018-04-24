د. علي الزعابي: استضافة مؤتمر "السياحة" تعزز مكانة فروع جامعة الشارقة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



أكد د. علي الزعابي، النائب المالي والإداري لمساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون الفروع بخورفكان، إن المؤتمر الدولي الأول "السياحة تنمية مستدامة"، يعزز من مكانة فروع الجامعة لا سيما فرع خورفكان.



وأضاف أن المؤتمر يأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، ومتابعة من الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة.



وأوضح الزعابي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش انطلاق المؤتمر في مقر الجامعة بمدينة خورفكان، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز القطاع السياحي في الإمارة، وتبادل الرؤى والتجارب بما يخدم القطاع ويحقق له التنمية المستدامة.



وأكد النائب المالي والإداري لمساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون الفروع بخورفكان، على أهمية أوراق العمل التي يتضمنها المؤتمر عبر جلسات حوارية، تشارك بها نخبة من الباحثين والخبراء والمختصين في قطاع السياحة.



وأشار الزعابي إلى توجه إدارة الجامعة وسعيها الحثيث لتعزيز تواجد فروع الجامعة، على خريطة الفعاليات الدولية، انطلاقاً من حرص الجامعة على إبراز وتعزيز مكانة الفروع في الجوانب كافة، والاستفادة من مقوماتها في دعم الحركة السياحية والثقافية والتعليمية بمختلف مناطق الإمارة.