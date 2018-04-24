جامعة الشارقة تنظم منتدى "البحث العلمي في خدمة المجتمع"

الشارقة 24:





افتتح سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، منتدى المجموعات البحثية الثالث للعلوم والهندسة تحت شعار "البحث العلمي في خدمة المجتمع"، وذلك لاستعراض أهم المشاريع العلمية التي تقوم عليها الفرق البحثية لمعهد البحوث للعلوم والهندسة حالياً في الجامعة، وتهدف إلى خدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

استضاف الملتقى الأستاذ الدكتور والتر أيفرز مدير البحوث والتطوير في المعهد البلجيكي (VITO) للبحوث التكنولوجية.

من جانبه، أشاد سعادة مدير الجامعة بتطور معاهد البحوث في الجامعة وبأداء المجموعات البحثية وحثها على مزيد من التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلية ومع المؤسسات الإقليمية والعالمية.

وأكد الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا أن الجامعة ومن خلال الفرق البحثية المتنوعة المشكلة لديها تسعى إلى تحقيق رؤيتها في مجال البحث العلمي، وانتاج بحوث علمية ذات تأثير ملحوظ على المستويين المحلي والدولي.

وقدم كل من الأستاذ الدكتور عبد المجيد مرابطي عميد كلية العلوم والأستاذ الدكتور نضال هلال عميد كلية الهندسة، نبذة عن النشاط البحثي في كليتي العلوم والهندسة في الجامعة.

واستعرض الأستاذ الدكتور عبد الله شنابلة مدير المعهد أنشطة المعهد وإنجازاته خلال السنوات الثلاثة الماضية، وبعدها قدم مدراء المراكز ومنسقو 17 مجموعة بحثية والباحثين المشاركين في المنتدى الأفكار والقضايا والمشاريع البحثية الجاري تنفيذها حالياً بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلية والإقليمية والدولية، والتي اتسمت بالتنوع في معالجة القضايا المختلفة، ومنها التقنيات الحيوية والنباتات واستخدام علم الجينات في الحفاظ على صحة الإنسان والوقاية من الأمراض، والتطورات البيوتقنية، وبحوث البيئة والمياه، وتقنيات مواد النانو والمواد المتقدمة، وكيمياء المعادن والمواد العضوية، وبحوث الطاقة المتجددة والمستدامة، وبحوث الإشعاعات وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى بحوث تقنيات المعلومات وأمن الشبكات والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وبحوث البنية الأساسية المستدامة ومواد البناء وحماية المباني والمخاطر الطبيعية، واستخدامات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وأنظمة حماية الأصول وادارة المشاريع والنمو الصناعي، وغيرها من البحوث العلمية التطبيقية التي تخدم المجتمع وتسهم في تطوره.

كما اعتمدت تلك البحوث على مشاركة باحثين من مجالات متعددة بالإضافة إلى مشاركين من مؤسسات المجتمع، ومشاركة طلبة الدراسات العليا وطلبة البكالوريوس، وقد صاحب الملتقى معرض للمشاريع البحثية التي تقوم بها المراكز والمجموعات البحثية في الجامعة.

وخلال المنتدى تم توقيع ثلاث اتفاقيات للتعاون في المجالات البحثية المختلفة، حيث تم توقيع اتفاقيتي تعاون بين جامعة الشارقة وأكاديمية الشارقة للبحوث، وقعهما الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، والأستاذ الدكتور عمرو عبد الحميد مدير عام أكاديمية الشارقة للبحوث، إحداهما للعمل على مشروع بحثي مشترك حول تعزيز إنتاج الطاقة والكفاءة للخلايا الشمسية الحساسة للصبغة من خلال التحقق من فعالية بناء عداد كهربائي وأجهزة استشعار من المواد الطبيعية العضوية، والثانية للعمل على مشروع بحثي حول تطوير نموذج تنبؤ الطلب على المواصلات لتطوير مدينة مستدامة في جامعة الشارقة.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الشارقة والمعهد البلجيكي للبحوث التكنولوجية وقعها الأستاذ الدكتور معمر بالطيب والأستاذ الدكتور والترأيفرز حول التعاون البحثي والأكاديمي.

حضر الافتتاح الأستاذ الدكتور عمرو عبد الحميد مدير عام أكاديمية الشارقة للبحوث، والأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور عدنان سرحان مساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع، والأستاذ الدكتور عبد المجيد مرابطي عميد كلية العلوم، والأستاذ الدكتور نضال هلال عميد كلية الهندسة، والأستاذ الدكتور عبد الله شنابلة مدير معهد بحوث العلوم والهندسة، ومنسقي وأعضاء المجموعات البحثية والباحثون المساعدون والطلبة.