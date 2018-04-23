جامعة الشارقة تستقبل طلبة المدارس في فعاليات اليوم المفتوح

الشارقة 24:



تحت رعاية وحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، افتتح الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، فعاليات اليوم المفتوح، والذي تنظمه إدارة التوجيه الأكاديمي واستقطاب الطلبة على مدار 4 أيام، بحضور السادة نواب مدير الجامعة، وعمداء الكليات، ومديري الإدارات والمراكز ورؤساء الأقسام، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بالجامعة، وذلك ضمن خطة برنامج الإرشاد الأكاديمي لطلبة الثانوية العامة، لإتاحة الفرصة لهم ولأولياء الأمور الالتقاء بأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، والتعرف على الكليات والبرامج التي تطرحها، والاطلاع على خدمات الجامعة ومرافقها العلمية والأكاديمية والاجتماعية. وسيشارك في فعاليات اليوم المفتوح هذا العام 4000 طالب وطالبة من أكثر من 40 مدرسة من جميع أنحاء الدولة، مع مرشديهم وأولياء الأمور، حيث خصص يومي 23 و24 من شهر أبريل الحالي لزيارات الطالبات فيما خصص يوم 25 لزيارات الطلاب، وسيكون يوم 28 من الشهر نفسه لأولياء الأمور وأبنائهم معاً، وسيستمر من العاشرة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.



من جانبها أكدت الدكتورة نادية فرحات مدير إدارة التوجيه الأكاديمي واستقطاب الطلبة بالجامعة، أن الهدف من استقبال الجامعة لطلبة الثانوية العامة في هذا اليوم هو مساعدتهم في تكوين صورة عامة ومتكاملة عن جامعة الشارقة، والتعرف عليها عن قرب من حيث البرامج والتخصصات الأكاديمية والعلمية التي تطرحها الجامعة، والاطلاع على كيفية التحاق الطالب بالتخصص المناسب له من البرامج التي تطرحها كل كلية، ومناقشة أعضاء الهيئة التدريسية القائمين على تدريس تلك التخصصات في العديد من الأمور التي قد تساعده في اتخاذ القرار المناسب لمجال تخصصه وفرص العمل المتوفرة في كل تخصص.



حيث تم اصطحاب الطلبة في جولة تعريفية على الأجنحة التي تمثل جميع الكليات والمراكز العلمية المختلفة بالجامعة، والمعارض العلمية والتطبيقية لمشاهدة بعض الاختراعات والابتكارات التي قام بها طلبة الجامعة، ومتابعة التجارب العملية التي يجريها طلبة الأقسام المختلفة بكلية العلوم والهندسة وكلية الفنون الجميلة وغيرها من الكليات، وتمثل تلك الزيارة فرصة حقيقة لطلبة المدارس الثانوية للاقتراب من الحياة الجامعية من خلال جناح الأندية الطلابية المشاركة للتعرف عن قرب عن الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية التي يتم تنظيمها في الجامعة.