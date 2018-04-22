أحمد بن محمد يكرم خريجي جامعة دبي

الشارقة 24 – وام:

قام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مساء الأحد، بتكريم كوكبة جديدة من خريجي جامعة دبي، والذي بلغ عددهم 130 طالباً وطالبة لحصولهم على مؤهل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في مختلف التخصصات، وذلك في فندق جراند حياة بدبي.

بدأت مراسم الحفل بدخول الخريجين إلى مسرح الحفل وعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم ألقى سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس مجلس أمناء جامعة دبي كلمة رحب من خلالها بالحضور الكريم والخريجين وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة ساهمت منذ تأسيسها عام 1997 بتخريج أكثر من 1700 طالب وطالبة، واليوم تشهد الجامعة تخريج أول دفعة من طلبة الدكتوراه.