الجامعة القاسمية تفتتح معرض الأنشطة الطلابية

الشارقة 24:





افتتح الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية معرض الأنشطة الطلابية الختامي للعام الجامعي 2018/2017 م، والذي ينظمه مركز اللغات بقسم الطالبات بالجامعة القاسمية، وحمل شعار "إبداعات في تعليم العربية".

واطلع مدير الجامعة القاسمية على إبداعات الطالبات من خلال النماذج المتميزة التي قدمت في أركان المعرض، وشملت العديد من العروض الفنية التي ترجمت لروح العمل الجماعي وما استفادته الطالبات خلال دراستهن في الجامعة طوال العام الدراسي الحالي.

وتضمن المعرض العديد من المشاريع والألعاب التعليمية التي تخدم وتدعم تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وفرص تعليم اللغة العربية بمهارات وأشكال فنية حديثة تحقق الغايات التربوية من فهمها والإلمام بهما، فضلاً عن حبها والشغف بمحتوياتها وعلومها.

وأبدى الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية إعجابه بالأعمال المشاركة معرض الأنشطة الطلابية الختامي للعام الجامعي 2018/2017، واختيار شعار يناسب أهداف الجامعة من حيث تعزيز دافعية الطلبة للغة العربية.