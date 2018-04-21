جامعة الشارقة تنظم ملتقى التعليم 2018

الشارقة 24:

تحت رعاية الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، تنظم الجامعة بالتعاون مع جامعة ليفربول جون مور بإنجلترا، ملتقى التعليم 2018، الأربعاء، وذلك لمناقشة العديد من المبادرات المقترحة، والتي تهدف إلى تعزيز التعليم والتعلم في الجامعة وبحث الاستفادة من التقنيات الحديثة، وتحسين مخرجات التعلم.

صرح بذلك الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، مؤكداً على أهمية هذا الملتقى لتدعيم الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال التدريس، وزيادة مشاركة الطلبة وتفاعلهم في العملية التعليمية وتحسين التحصيل الأكاديمي، وتلبية الطلب المتزايد على الخريجين المؤهلين في المجالات المتخصصة، كما يهدف أيضاً إلى العمل على وضع خطة متكاملة لتطوير العملية التعليمية والتدريسية في جامعة الشارقة، من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في عمليتي التعليم والتعلم والمزاوجة بينهما وبين أساليب ومهارات البحث العلمي المتقدمة، وتطوير التخصصات البينية، وانتهاج سياسة التشغيل الذاتي وتدعيم مهارات الابتكار والإبداع في العملية التدريسية بما يؤدي في النهاية إلى تحسين مخرجات العملية التعليمية، ورفد المجتمع المحلي والإقليمي بنموذج متميز من الخريجين، بما يتواكب مع المتطلبات العصرية لسوق العمل وخلق المزيد من الفرص أمامهم.