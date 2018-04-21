30 جالية ودولة في ملتقى الحضارات بجامعة الشارقة

الشارقة 24:



افتتح الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ملتقى الجاليات السنوي الـ 13، والذي تُنظمه عمادة شؤون الطلاب بالجامعة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ ماجد محمد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، والأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب، والأستاذ خالد عبد الله الرابوي مدير إدارة العلاقات العامة، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، ووفود الهيئات الدبلوماسية والملحقين الثقافيين المعتمدين في الدولة، وطلاب الجامعة وأسرهم.

خلال الافتتاح اطلع مدير الجامعة والحضور على الأجنحة المختلفة المشاركة في الملتقي لأكثر من 30 جالية ودولة، حيث استمع إلى شرح من القائمين على الأجنحة حول فكرة وطبيعة معرضهم، وما تضمنه من مقتنيات وموروثات تعكس ثقافة أوطانهم، كما تنافس أعضاء الأندية الطلابية بالجامعة على التعبير عن حضارة بلدانهم المعمارية والأثرية والاجتماعية والطبيعية والتعليمية والثقافية، وذلك وسط أجواء من الفرح والتفاعل بين طلاب الجامعة والحضور الذي تمثل في طلاب الجامعة وأسرهم والعاملين في الجامعة وعائلاتهم والعديد من الزوار وأفراد المجتمع.



ويعكس الملتقى والذي تحرص جامعة الشارقة على تنظيمه كل عام طبيعة التنوع الثقافي والحضاري في مجتمع جامعة الشارقة التي تُعد من أوائل الجامعات عالمياً في تعدد جنسيات الطلبة الدارسين فيها، وإتاحة الفرصة للطلاب وضيوف الملتقى للاطلاع على مختلف الثقافات والعادات والتقاليد التي تتميز بها الأمم والشعوب، ويساهم في مساعدة الطلاب على عرض مواهبهم وتعريف الآخرين بتراث أوطانهم. وتضمنت فعاليات الاحتفال هذا العام العديد من الفقرات الشعبية والتراثية للعديد من الدول، والعروض الفنية والثقافية، وتقديم الأطعمة والمأكولات الشعبية بكل دولة من الدول المشاركة. بالإضافة إلى العديد من اللوحات الفنية والتراثية المستوحاة من الفلكلور الشعبي للدول حيث أثنى ضيوف الحفل والزوار على الفقرات والعروض المسرحية التي تم تقديمها في هذا العام.