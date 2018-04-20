جامعة زايد تستضيف منتدى "أخلاقيات الإعلام في العالم الرقمي"

الشارقة 24:

ضمن برنامج "القيادات الإعلامية الشابة" لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالتعاون مع "توتال"، استضافت كلية علوم الاتصال والإعلام بجامعة زايد، الخميس، منتدى تفاعلياً بعنوان "أخلاقيات الإعلام في العالم الرقمي"، وذلك في أستوديو "دو" الإعلامي بفرع الجامعة في أبوظبي.

وجاء انعقاد المنتدى بمناسبة مرور أكثر من 10 سنوات على إطلاق مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون برنامج "القيادات الإعلامية الشابة"، الذي يهدف إلى تمكين الشباب الإماراتيين وتطوير قدراتهم، وتزويدهم بالمعارف والمهارات الخاصة بصناعة الإعلام.

وقدمت د. جان ليتش، الأستاذ بجامعة كنت ستيت بالولايات المتحدة الأميركية، في المنتدى ورشة عمل بعنوان "تطورات الأخلاقيات الصحافية: منظور مهني"، بينما أدار د. علي خليل، الأستاذ المساعد بكلية علوم الاتصال والإعلام بجامعة زايد حلقة نقاشية حول تقصي الحقائق في العالم الرقمي شارك فيها د. ليش، روث هيثرينغتون، منتج في شبكة سي أن أن، وغالب زيدان، مدير أول في ويبر شندويك.

وأدار د. أوين بينيت-جونز، الأستاذ المساعد بكلية علوم الاتصال والإعلام بجامعة زايد حلقة نقاشية استعرضت فيها بعض الطالبات دراسات حالة قمن بإنجازها حول الأخلاقيات الإعلامية.

وأقيم المنتدى ضمن فعاليات البرنامج التعليمي والمجتمعي لمهرجان أبوظبي 2018، وشارك فيه إلى جانب طالبات جامعة زايد عدد من خريجات برنامج "القيادات الإعلامية الشابة"، اللاتي قمن بإدارة جلساته الحوارية وتقديم فقراته.