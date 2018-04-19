27 مدرسة تشارك في احتفالات يوم البيئة بـ "أميركية الشارقة"

الشارقة 24:

تجمع في الجامعة الأميركية في الشارقة، أمس الأربعاء، مئات الطلبة والمدرسين من 27 مدرسة ثانوية في الدولة للمشاركة في احتفالها بيوم البيئة.

جاء الاحتفال هذا العام، والذي نظمه قسم الأحياء والكيمياء وعلوم البيئة، تحت شعار "الجمعية الكيميائية الأميركية تحتفل بالبيئة في دولة الإمارات".

وعزز هذا الاحتفال الذي يتم سنوياً، على اهتمام الجامعة الأميركية في الشارقة بالتوعية بقضايا البيئة المحلية والإقليمية والدولية وتدابير حمايتها وخلق بيئة مستدامة.

كما ركز الاحتفال، الذي تضمن معرضاً تفاعلياً لفت النظر بمختلف قضايا البيئة، على توعية طلبة المدارس بالمهن التي يمكن أن يعملوا بها عند دراسة تخصص العلوم البيئية الذي تطرحه الجامعة الأميركية في الشارقة، بالإضافة إلى متطلبات سوق العمل في قطاعات الحكومة والصناعة والأكاديمية.

كما سلط الضوء على درجة البكالوريوس في برامج علوم الأحياء والكيمياء والبيئة في الجامعة الأميركية في الشارقة، وشملت أنشطة الحدث الذي دام يوماً كاملاً عروضاً حية وملصقات الاستدامة ومسابقات بيئية واشرطة الفيديو والعروض الفنية الإبداعية بالإضافة إلى محاضرات وندوات من قبل متحدثين بارزين.

ورحب الدكتور محمود عنبتاوي عميد كلية الآداب والعلوم بالطلبة والاستاذة وزوار الجامعة، مؤكداً بأنه ومن خلال مثل هذه الفعاليات، تهدف كلية الآداب والعلوم في الجامعة بأن تعرف طلبة المدارس على قضايا البيئة الملحة وتسلحهم بالأدوات اللازمة لمواجهة التحديات البيئية.

وتحدث في الاحتفال أيضاً الدكتور جيمس جانون رئيس قسم الأحياء والكيمياء وعلوم البيئة، ومحمد الشاهد مدير إدارة استقطاب الطلبة، من الجامعة.

أما من الجمعية الكيميائية الأميركية، فتحدث كل من الدكتور مايكل بويد مكجينيس والدكتورة انجريد ديل كارمين مونتي جونزاليسز، كما تحدث في الاحتفال جون بيريرا، الخبير البيئي في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة.

واختتم الحفل بالإعلان عن الفائزين بمسابقات اليوم الثلاث وهي:

المسابقة الأولى وتضمنت إشراك طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة في عملية تدوير المواد:

• الفائز الأول: محمد المازمي

• الفائز الثاني: فاطمة الكتبي

• الفائز الثالث: آية علي

المسابقة الثانية هي ملصقات الاستدامة:

• الفائز الأول: مدرسة الشعلة الخاصة للبنات

• الفائز الثاني: جيمس موديرن أكاديمي

• الفائز الثالث: مدرسة العين جونيورس، النظام البريطاني

المسابقة الثالثة هي الاختبار البيئي:

الفائز الأول: مدرسة أبو ظبي الهندية

الفائز الثاني: جيمس موديرن أكاديمي في دبي

الفائز الثالث: مدرسة المعرفة