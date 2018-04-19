طلبة "أميركية الشارقة" يتنافسون على تصميم الرافعات الهيدروليكية

الشارقة 24:

شارك أكثر من 130 طالباً وطالبة من المستجدين بكلية الهندسة في الجامعة الأميركية بالشارقة، الأربعاء، بمسابقة الهندسة لفصل الربيع 2018.

وتم تقسيم الطلبة المشاركين في المسابقة، إلى مجموعات تنافست على بناء رافعات هيدروليكية متحركة، قادرة على رفع 250 غ.

وفاز بالمركز الأول في المسابقة كل من الطلبة: أمل هاني رفاعي وحمدة طلال بالهول، وأسماء لولوا والين ديابات، ومثل المشاركون جميع برامج البكالوريوس التي تقدمها كلية الهندسة في "أميركية الشارقة" وهي الهندسة الكيميائية والمدنية وهندسة الكمبيوتر وعلوم الكمبيوتر والهندسة الكهربائية والصناعية والميكانيكية.