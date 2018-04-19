الجامعة القاسمية تختتم دورة "فنون الإلقاء" لطالبات "الاتصال"

جانب من دورة فنون الإلقاء في الجامعة القاسمية

الشارقة 24:

اختتمت كلية الاتصال بالجامعة القاسمية، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للإعلام، دورة متقدمة لطالبات كلية الاتصال تناولت فنون الإلقاء وعلم الأصوات بمشاركة كبيرة من قبل طالبات الكلية.

وتأتي الدورة في إطار تحقيق رؤية الجامعة وهدفها في إكساب الطالبات مهارة استخدام الأصوات في مجال الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والارتقاء بخبراتهن المختلفة في هذا المجال الإعلامي.

قدمت الدورة الإعلامية نيفين صقر من مؤسسة الشارقة للإعلام، وبإشراف أكاديمي من الدكتور ممدوح المشمشي أستاذ الإذاعة والتلفزيون المساعد بكلية الاتصال بالجامعة القاسمية.

وركزت الدورة على عدد من المضامين النظرية والمعرفية والممارسة العملية من خلال التركيز على امتلاك مخزون معرفي بأهمية الصوت بجانب التعرف على مقومات الصوت وآليات تركيزه، فضلاً عن تحسين القدرات الأدائية للصوت والتحكم به.

وكثفت الدورة من محاورها الفنية التي قدمتها الإعلامية نيفين صقر من شد انتباه المتلقي وتمكين الطالبات من الالمام بمفهوم الإلقاء وخصائص المذيع ومؤهلاته والتمرس على قواعد الإلقاء وأسس الإلقاء، مثل النطق ومخارج الحروف في اللغة، والتلوين الصوتي وحجم الصوت والإيقاع.

وأكد الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، أهمية الدورات التي تنفذها الجامعة بهدف إكساب الطلبة مختلف المهارات، مشيداً بتعاون مؤسسة الشارقة للإعلام وتطوير خبراتهم في مجل رفع الحصيلة المعرفية لطلبة الجامعة.