أميركية الشارقة تستضيف ورشة لـ "الجمعية الكيميائية"

الشارقة 24:



استضافت الجامعة الأميركية في الشارقة ورشة عمل للجمعية الكيميائية الأمريكية، هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل الورشة التي نظمها معهد مهرجان التدريب "FTI" أمس الثلاثاء، وتستمر لثلاثة أيام حتى 19 أبريل، عروضاً يقدمها مندوبون من جميع أنحاء العالم، وجاء تنظيم الورشة بعد النجاح في إنشاء فرع للجمعية الكيميائية الأميركية في الدولة.



وتهدف ورشة العمل إلى وضع خطط لعقد مهرجانات للكيمياء في البلدان التي جاء منها المشاركين، كما التقى ممثلو الجمعية الكيميائية الأميركية خلال الورشة، مع مندوبين من جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط بما في ذلك دول مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا والمملكة العربية السعودية والأردن والعراق.



وشكر الدكتور محمود عنبتاوي، عميد كلية الآداب والعلوم بالجامعة الأميركية في الشارقة، الجمعية الكيميائية الأميركية لعقد أول ورشة عمل لمعهد التدريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأميركية في الشارقة، وعلى دعمها المستمر ومساهمتها في يوم البيئة الذي تقيمه الجامعة، وقال بأن ذلك سيوفر لطلبتنا وأعضاء هيئة التدريس العاملين في مجال الكيمياء فرصة متميزة للتفاعل مع خبراء من جميع أنحاء العالم وللانخراط بشكل نشط في جميع أنشطة الجمعية المستقبلية والمبادرات الجديدة.



كما ألقى الدكتور جيمس جانون، رئيس قسم الأحياء والكيمياء والعلوم البيئية في الجامعة، كلمة أمام الوفود الزائرة، وقام بعدها خبراء معهد التدريب، والدكتور يحيى السيد، الأستاذ المساعد في قسم الأحياء والكيمياء والعلوم البيئية في الجامعة وممثل الجامعة في ورشة العمل بإلقاء أحاديث وتقديم عروض عن عدد واسع من المواضيع بما في ذلك الخدمات اللوجستية لمهرجانات الكيمياء، والسلامة، ومهارات الاتصال، وغيرها من الجوانب اللازمة لتنظيم وتنفيذ مهرجانات الكيمياء، كما قام مندوبو الدول المشاركة بإعداد وعرض مقترحاتهم الخاصة بطلبات منح لمهرجانات الكيمياء لعام 2018 في بلدانهم.



في اليوم الأخير من ورشة العمل، سيحضر المشاركون مهرجان الكيمياء الذي سيعقد كجزء من اليوم البيئي للجامعة الأميركية في الشارقة، الذي ينظمه أساتذة وطلبة كلية الآداب والعلوم في الجامعة وفرع الجمعية الكيميائية الأميركية في الدولة، ويتم تنظيم يوم البيئة لهذا العام تحت شعار الجمعية الكيميائية الأميركية تحتفل بيوم البيئة في دولة الإمارات.



وستختتم الورشة بحفل لتوزيع الجوائز حيث تقدم الجمعية الكيميائية الأميركية شهادات تقدير لممثلي الجامعة، وللأعضاء المؤسسين لفرع الطلبة من الجمعية، والرؤساء المنظمين ليوم البيئة لعام 2018، وسيقدم عميد الكلية درعاً تقديرياً لممثلي الجمعية.



وتعكس هذه الأنشطة الأهمية التي توليها الجامعة لمواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بشكل عام، كما تمثل مناسبة للتعريف بدرجات البكالوريوس المتميزة المتاحة في الجامعة الأميركية في الشارقة للطلاب