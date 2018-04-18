جامعة الإمارات تنظم الندوة العالمية "كيو أس 2018"

الشارقة 24 – وام:



نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع شركة "كيو أس آسيا" الندوة العالمية لـ "كيو أس – 2018" بعنوان "التغيرات الحديثة في التفاعل بين الجامعات والصناعات".



تهدف الندوة لتفعيل التواصل بين الجامعات وشركائها العالميين في الصناعة لمناقشة تغيرات الاقتصاد العالمي الحديث، وكيفية تعامل قطاع التعليم مع هذه التغيرات للوصول إلى رؤية استراتيجية مستقبلية تساعد في وضع آلية عمل للتعاون بين الجامعات والصناعة ومدى تأقلمها لمواكبة الاحتياجات الاقتصادية المتغيرة.



وقد أوصت الندوة، التي اختتمت اليوم الأربعاء، واستمرت ثلاثة أيام في أبوظبي، بضرورة إنشاء منصة الشراكات العالمية يتم من خلالها عرض العلاقات التي تقيمها الجامعات العالمية مع شركائها في الصناعة، وعقد جلسات تواصل عالمية لتبادل أفضل الممارسات والإنجازات والدروس المستفادة في أجواء تفاعلية تضم مشاركين من حول العالم.



افتتح الندوة معالي الدكتور محمد المعلا وكيل الشؤون الأكاديمية للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم، بحضور سعادة الدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الباحثين والأكاديميين الدوليين والمهتمين بقضايا التعليم والصناعة.