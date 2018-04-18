ملتقى البحث العلمي بجامعة الشارقة 7 مايو

الشارقة 24:



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، تنظّم جامعة الشارقة ملتقى البحث العلمي الـ 12، تحت شعار "البحث العلمي والابتكار في خدمة المجتمع"، بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي في السابع من مايو 2018 بمجمّع الكليات الطبية.



ويهدف الملتقى إلى تحقيق رؤية جامعة الشارقة الاستراتيجية في مجال البحث العلمي من خلال الابتكار والتميّز في تقديم أفضل الخدمات وأحدثها لكلّ من المجتمع المحلي والإقليمي والدولي بصورة متميّزة، كما يسعى الملتقى إلى إبراز مدى تقدّم عمل البحث العلمي في الجامعة من خلال المجموعات البحثية التابعة لمعهد البحث العلمي للعلوم الطبية والصحية، ومعهد البحث العلمي للعلوم والهندسة، ومعهد البحث العلمي للإنسانيات والعلوم الاجتماعية عن طريق عرض المشاريع البحثية المنجزة من قبل طلبة البكالوريوس في مختلف كليات الجامعة وكذلك طلبة الماجستير والدكتوراه.



يتضمن ملتقى البحث العلمي الـ 12 عرضاً لمختارات من أفضل المشاريع البحثية التي تخدم المجتمع والتي تحتوي على نماذج تطبيقية مبدئية، وستشارك المجموعات البحثية بـ 13 مشروعاً وطلبة البكالوريوس بـ 14 مشروعاً وطلبة الدراسات العليا بـ 13 مشروعاً.



وخلال الملتقى سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة التصميم والابتكار والتي يرعاها مصرف الشارقة الإسلامي، كما ستشارك رابطة الخريجين وصندوق الابتكار ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بملصقات تعرض نشاطاتهم المتعلقة بالبحث العلمي الداعمة للابتكار.