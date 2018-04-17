إسلام نسيب: مشاريع التخرج تبرز احترافية طلبة جامعة الشارقة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

قال إسلام نسيب المشرف الأكاديمي على مشاريع تخرج طلبة كلية الاتصال بجامعة الشارقة فرع خورفكان، إن مشاريع التخرج من العلامات الفارقة في مرحلة تحول الطالب من عالم الدراسة إلى الحياة العملية والتطبيقية.

وأشار في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش حفل تخريج 15 طالباً وطالبة من كلية الاتصال، إلى أن المشاريع المقدمة من الطلبة تضمنت معرضاً عن إنجازات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، جاء بعنوان "خارج حدودها"، مشيداً بالجهد المبذول من قبل الطلبة القائمين على تنظيم المعرض الذي تناول جزءاً من إنجازات زايد خارج حدود الدولة.

ولفت إلى قيام عدد من خريجي قسم الإعلام الإلكتروني بالكلية بإعداد وإنتاج مجموعة أفلام مميزة في سياق مشاريع تخرجهم، مشيداً بجودة المحتوى الإعلامي الذي تضمنته الأفلام.

واعتبر نسيب أن الخريجين الجدد اتسموا بالاحترافية والمهنية بشكل كبير في إخراج مشاريعهم بشكل متكامل، وهو ما ينطبق على عموم طلبة جامعة الشارقة، معبراً عن تمنياته لهم بمواصلة التميز في حياتهم العملية.