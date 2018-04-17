جامعة الشارقة تكرم أعضاء الهيئة التدريسية

الشارقة 24:



أقام معهد القيادة الأكاديمية في التعليم العالي بجامعة الشارقة حفل تكريم 69 عضواً من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، كانوا قد أنهوا عدة ورش عمل أكاديمية في مجال تقنيات الصف المعكوس "التعلم المقلوب"، ومهارات "البلاك بورد" الأساسية، وتحسين مهارات التواصل داخل الصف.



حضر حفل التكريم الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور عبد الصاحب مهدي علي، قائم بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة والتصميم، والدكتور عصام نصر سليم، قائم بأعمال عميد كلية الاتصال، والأستاذ الدكتور إبراهيم كامل مدير معهد القيادة الأكاديمية في التعليم العالي، وأعضاء الهيئة التدريسية المكرّمين.



خلال التكريم، هنأ الأستاذ الدكتور الصديق أعضاء الهيئة التدريسية، وأكد أن جامعة الشارقة تعمل بصورة مستمرة على تطوير طرق التدريس المتبعة في الجامعة من خلال ورش العمل وتوقيع الاتفاقيات للعمل على تعزيز هذا الجانب المهم.



ويأتي تنظيم ورش العمل الثلاث في مجالات: تكنولوجيا التعليم، وطرق التدريس وتحسين مهارات التواصل داخل الصف ضمن استراتيجية جامعة الشارقة، والتي تهدف إلى مواكبة أحدث طرق التدريس عالمياً وخاصة المرتبطة بالتقدم التكنولوجي المتسارع من أجل تعزيز جودة العملية التعليمية، وبالتالي ضمان مخرجات تعليمية على مستوى عال من الكفاءة.