طالبات "الاتصال" بالجامعة القاسمية يزرن وكالة أنباء الإمارات

الشارقة 24 – وام:

زارت طالبات كلية الاتصال بالجامعة القاسمية بالشارقة، وكالة أنباء الإمارات "وام" بأبوظبي.

واطلعن خلال الزيارة على مجمل العمل الإعلامي والصحفي والتطورات التقنية التي تتمتع بها الوكالة في مواكبة تحدياتها في عالم رقمي متسارع.

وشملت الزيارة العلمية أقسام التحرير العربي والإنجليزي والرقمي، والمراسلين الخارجيين، والتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني، والأرشيف، والتقارير والتحقيقات، وقسم الصحافة الاقتصادية، وإرسال الصور والفيديو.

واستعرضت الطالبات أبرز المهام والتحديات التي تواجه "وام" في هذه الأقسام في عصر الاتصال التقني والتكنولوجي المتنافس في مجال الإعلام.

وتهدف الزيارة، إلى تعريف وتطبيق مخرجات التعليم للطالبات ميدانياً على أوسع نطاق وفي أهم المؤسسات الاعلامية الرائدة بدولة الإمارات.