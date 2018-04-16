جامعة الشارقة تشارك في مؤتمر "5% ضمن نطاق التردد"

الشارقة 24:



في إطار سعي جامعة الشارقة لمد جسور التواصل والتعاون مع هيئات ومؤسسات المجتمع المحلي بهدف تنمية ووعي المجتمع، وتأكيداً لحرص الجامعة على تبادل خبراتها وتقديم خدماتها لكافة فئات وهيئات المجتمع المحلي، وضمن اتفاقية التعاون الموقعة بين جامعة الشارقة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والخاصة بالعمل المشترك والتعاون في تنظيم المؤتمرات وورش العمل، تشارك جامعة الشارقة ضمن فعاليات مؤتمر"5% ضمن نطاق التردد" من خلال اللجنة التنظيمية للمؤتمر، وترجمة جلسات المؤتمر إلى لغة الإشارة، بالإضافة للترجمة الفورية في ورش العمل، في حين يشارك مكتب المؤتمرات وطلبة الجامعة ومركز الموارد لذوي الإعاقة ضمن اللجنة التنظيمية لورش العمل والجلسات والمعرض المصاحب.



ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر يوم غد الثلاثاء، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسيستمر لمدة يومين، تقدم فيهما 20 ورقة علمية وبحث ودراسة و8 ورش عمل، يتحدث فيه 21 أكاديمياً وخبيراً وناشطاً في المجال.



ويترأس جلساته 5 من الخبراء المشهود لهم في طليعتهم الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بالإضافة إلى 5 متحدثين رئيسين عرب وأجانب.