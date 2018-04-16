الجامعة الأميركية في الشارقة تعلن أسماء الفائزين بمنحة الشيخ خليفة الدراسية

الشارقة 24:



أعلنت الجامعة الأميركية في الشارقة أسماء طلبتها الفائزين بمنحة الشيخ خليفة الدراسية للسنة الدراسية 2018-2019، ويتم اختيار طالب واحد من كل كلية من كليات الجامعة الأربع لتفوقه الأكاديمي ومهاراته القيادية وخدمة المجتمع واهتمامه بالنشاطات الجامعية والثقافية.



وقام الدكتور بيورن شيرفيه مدير الجامعة الأميركية في الشارقة بتكريم الطلبة الفائزين الأربعة وتسليم المنحة لهم، بحضور كبار المسؤولين بالجامعة.



وفاز بالمنحة هذا العام كل من الطلبة ذوالفقار شهبروالا من كلية إدارة الاعمال، وكاترينا كاداباشي من كلية الآداب والعلوم وعمرو دجاني من كلية الهندسة، وسعد بوجان من كلية العمارة والفن والتصميم.



وقد تم اختيار الطلبة الأربعة بناءً على تفوقهم الأكاديمي ومشاركتهم في الفعاليات اللاصفية، بما فيها المشاركة في الأنشطة الثقافية والأندية الطلابية والمسابقات الدولية والأعمال التطوعية.



وتتضمن عملية اختيار الفائزين بالجائزة مراجعة دقيقة من قبل لجنة مشكلة في كل واحدة من كليات الجامعة الأربعة، ومن قبل لجنة جامعية تشمل ممثلين عن الجهات الأكاديمية وغير الأكاديمية في الجامعة.



وتكرم المنحة الطلبة الذين يجسدون المثل العليا والسلوك الأخلاقي والمسؤولية الاجتماعية والمدنية التي تشكل جوهر رسالة الجامعة الأميركية في الشارقة.



ويأتي تمويل هذه المنحة من ريع مبلغ 10 ملايين درهم كان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، قد تبرع بها للجامعة، خلال زيارة له للمدينة الجامعية عام 2005.