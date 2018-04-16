تعاون بين جامعة الشارقة و"شراع"

الشارقة 24:

وقعت جامعة الشارقة ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" مذكرة تفاهم، بهدف تنمية الوعي في مجال ريادة الأعمال بين مجتمع جامعة الشارقة وإمارة الشارقة بصفة عامة، ينشأ بموجبه مقر لمركز شراع داخل جامعة الشارقة يكون بيئة حاضنة للمبتكرين ورواد الأعمال.

وقع المذكرة عن جامعة الشارقة مديرها سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، ووقعها عن مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" سعادة نجلاء المدفع المدير العام للمركز.

وسيعمل المركز بالتعاون مع جامعة الشارقة كمنصة راسخة لمساعدة رواد الأعمال في تجسيد وإطلاق أفكارهم وتزويدهم بالدعم العلمي والمهني لتحويل أفكارهم لواقع عملي في عالم الاستثمار، من خلال تنمية الثقافة الإبداعية في مجال ريادة الأعمال بين طلبة جامعة الشارقة وأعضاء الهيئة التدريسية، وكذلك خريجي الجامعة عن طريق تقديم أحدث ورش العمل والبرامج التقنية من جانب شراع، إلى جانب دعم وتطوير رواد الأعمال والشركات الصغيرة في إمارة الشارقة.

خلال توقيع الاتفاقية، رحب مدير الجامعة بالحضور، مؤكداً أن جامعة الشارقة تسعى دائماً للشراكة مع المؤسسات والهيئات الوطنية بهدف تنمية وتطور هذه المؤسسات وبالتالي تطوير المجتمع الذي تعمل هذه المؤسسة من خلاله، وذلك في إطار تلبيتها لمتطلبات الرسالة التي وضعها لها رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، منذ بداية تأسيسها قبل عقدين من الزمن، والتي يقضي جوهرها بالعمل على تنمية المجتمع المحيط وتطويره، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستمارس هذا الدور بأفضل صوره من خلال تبني أفكار وإبداعات الطلبة وتحويلها لواقع ملموس يساهم في تنمية وخدمة المجتمع.

من جانبها، قالت نجلاء المدفع: "مع افتتاح مركز (شراع) الثاني في حرم جامعة الشارقة، بات بإمكان الطرفين تعزيز تعاونهما لدعم وتشجيع المواهب بين طلبة الجامعة والمجتمع بصفة عامة، وتدعم هذه الخطوة هدفنا المشترك في تشجيع ريادة الأعمال والابتكار، وتوفير الأدوات والموارد والأشخاص المناسبين للمساهمة في بناء منظومة مجزية من شأنها تطوير الأفكار وضمان استدامتها".

حضر توقيع الاتفاقية من جانب جامعة الشارقة، الأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والسيد مات أياسدون نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، والدكتورة سلامة محمد جمعة الرحومي عميد شؤون الطالبات، والأستاذ الدكتور فيليب مولينيو عميد كلية إدارة الأعمال، كما حضرها من جانب مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، إيمان المحمود مدير قسم التخطيط الاستراتيجي والشراكات، وحصة طاهر مسؤول شراكات.