"جامعة الشارقة فرع كلباء" تشارك في أيام الشارقة التراثية

الشارقة 24:

شاركت جامعة الشارقة فرع كلباء بجناح مميز تحت شعار "عام زايد2018" في قرية التراث بكلباء، وذلك ضمن فعاليات الدورة 16 لأيام الشارقة التراثية التي تم افتتاحها في مدينة كلباء تحت شعار "بالتراث نسمو"، حيث تأتي هذه المشاركة في إطار حرص إدارة الجامعة على المشاركة في الفعاليات الداخلية والخارجية والتي تهتم بالتراث الإماراتي، ولتعريف المجتمع المحلي بالأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجامعة، إلى جانب تطوير مهارات الطلبة وتعميق خبراتهم من خلال الملتقيات العامة وخدمة المجتمع.

تضمن جناح الجامعة في المعرض قسماً خاصاً بصور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وصوراً تثقيفية عن الإمارات من الجانب التعليمي والتراثي في الماضي والحاضر موثقة بأقوال للشيخ زايد رحمه الله، كما استضاف الفرع بقرية التراث الإعلامي هزاع الكتبي.