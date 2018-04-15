"أميركية الشارقة" تفتتح أول أكاديمية جامعية لـ "الدرون"

الشارقة 24 – وام:

افتتحت الجامعة الأميركية في الشارقة أول أكاديمية جامعية للطائرات بدون طيار في الدولة، والتي يقع مقرها في الجامعة، بالتعاون مع شركة خدمات اكسبونينت للتكنولوجيا.

وتوفر الأكاديمية مختبراً للأنشطة البحثية المتعلقة بتطبيقات الطائرة بدون طيار حيث سيعمل الطلبة على مشاريع تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس ومهندسي شركة خدمات اكسبونينت للتكنولوجيا.

وسيتم التدريب في العام الأول بشكل مشترك بين الجامعة الأميركية وشركة اكسبونينت باستخدام مساقات شركة اكسبونينت المعتمدة.

وفي حين يتولى أساتذة الجامعة التدريب الأرضي والمحاكيات يقوم مدربو شركة اكسبونينت بالتدريب الجوي وسيكون التدريب ما بين يوم واحد وثلاثة أسابيع اعتماداً على المستوى المهني المعتمد ونوع الطائرات بدون طيار المستخدمة، بينما ستعتمد هيئة الطيران المدني بدبي هذه الشهادات، وتبدأ الدفعة الأولى بالتدرب اعتباراً من نهاية الشهر الحالي.

وحضر حفل افتتاح الأكاديمية الدكتور ريتشارد شيب اويستر عميد كلية الهندسة في الجامعة الأميركية بالشارقة، واسام نياز خان الرئيس التنفيذي لشركة خدمات اكسبونينت للتكنولوجيا، ومايكل رودولف رئيس قسم السلامة الجوية في دائرة سلامة الطيران والمطارات بهيئة الطيران المدني بدبي، وكبار مسؤولي الجامعة وشركة اكسبونينت.

وأعرب الدكتور شيب اويستر عن سروره بافتتاح هذه الأكاديمية والتي قال إنها ستكون مهمة للمنطقة من ناحية تشريع نطاق طيران الطائرات بدون طيار.