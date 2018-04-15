جامعة الشارقة الأولى في بطولة التعليم العالي للقوة البدنية

الشارقة 24:



تحت رعاية الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، نظمت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة بطولة مؤسسات التعليم العالي للقوة البدنية، وذلك بمشاركة عدد من الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.



واحتل فريق جامعة الشارقة المركز الأول في نتائج الفرق، وفريق الجامعة الأميركية بالشارقة المركز الثاني، وجامعة عجمان المركز الثالث، حيث شهدت أجواء البطولة منافسة قوية بين الطلاب من مختلف الجامعات المشاركة، بحضور الأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب، والعقيد عبد الكريم محمد سعيد نائب رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية الأسبق، وضيف شرف البطولة.



وعقب تتويج الفائزين أشاد الدكتور محمود درابسة، بالمستوى الرائع الذي ظهر عليه طلاب جامعة الشارقة واستطاعوا من خلاله الحصول على المراكز المتقدمة في مختلف الأوزان التي تمت المشاركة فيها، وأكد على حرص إدارة الجامعة على توفير كل الدعم المطلوب لمشاركة طلاب الجامعة في مختلف الأنشطة الرياضية، وهو ما أهل جامعة الشارقة للفوز بدرع التفوق الرياضي خلال السنوات الماضية.



من جانبه أشاد الكابتن صلاح طاهر العامري مسؤول إدارة الأنشطة الرياضية بالجامعة، بمستوى التنظيم للبطولة وتوفير كافة الامكانيات للفرق المتنافسة والحكام الدوليين من الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية والذي ساهم في توفير الظروف المناسبة للمنافسة والانجاز.



وعلى مستوى النتائج الفردية في وزن 59 كيلوجرام، فاز الطالب أحمد خاطر من الجامعة الأميركية في الشارقة بالمركز الأول، والطالب أحمد غسان من جامعة الشارقة بالمركز الثاني، ومحمد عصام من الجامعة الأميركية في الشارقة بالمركز الثالث.



وفي وزن 66 كيلوجرام، فاز الطالب محمد كريم من جامعة الشارقة بالمركز الأول، والطالب محمد كوثر من جامعة الشارقة بالمركز الثاني، في حين فاز الطالب بشار الجابري من الجامعة الأميركية بالشارقة بالمركز الثالث، أما في وزن 74 كيلو جرام، حصد الطالب محمد خير الدين غازي من جامعة عجمان المركز الأول، يليه محمد مصطفى من جامعة الشارقة بالمركز الثاني ثم بسام يوسف من الجامعة الأميركية في الشارقة بالمركز الثالث.



وفي منافسات وزن 83 كيلو جرام، جاء محمد درويش من جامعة الشارقة في المركز الأول، وعبد الوهاب رستم من الجامعة الأميركية بالشارقة في المركز الثاني، وأحمد باسم من جامعة عجمان في المركز الثالث، أما في منافسات وزن 93 كيلوجرام، انتزع الطالب عمر زكريا من جامعة الشارقة المركز الأول، والطالب محمد نبيل أبو طاحون من جامعة الشارقة المركز الثاني، والطالب جمال هاني من الجامعة الأميركية في الشارقة بالمركز الثالث.



وفي وزن 105 كيلوجرام، جاء الطالب خالد غالب المنصوري من كلية التقنية بدبي في المركز الأول، والطالب علي صلاح العامري من جامعة الشارقة في المركز الثاني، والطالب إسلام ممدوح من جامعة الشارقة في المركز الثالث، أما في وزن 120 كيلوجرام، فاز الطالب عبد الرحمن أحمد من جامعة الشارقة بالمركز الأول، ودانيال حمود من الجامعة الأميركية بالشارقة بالمركز الثاني، وشوقي أمير من الجامعة الأميركية بالشارقة بالمركز الثالث.



واختتمت البطولة بمنافسات أوزان فوق 120 كيلوجرام، وجاء فيها سالم حزر الله من الجامعة الأميركية بالشارقة في المركز الأول، ثم أحمد مدحت من جامعة الشارقة في المركز الثاني، وناصر عطالله من الجامعة الأميركية بالشارقة في المركز الثالث.جانب من تكريم الفائزين في بطولة القوة البدنية