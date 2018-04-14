جامعتا "الشارقة" و"الأعمال والتكنولوجيا" تبحثان التعاون

الشارقة 24:

ناقش مكتب العلاقات الدولية بجامعة الشارقة، التعاون المشترك في العديد من المجالات الأكاديمية والبحثية مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة بالمملكة العربية السعودية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور عواد الخلف عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والأستاذ الدكتور فيليب مولينو عميد كلية إدارة الأعمال، والأستاذ الدكتور عبدالله المنيزل مدير معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية، والدكتورة فوزية آل علي رئيس قسم الاتصال الجماهيري بكلية الاتصال، والدكتور طارق مرابطين القائم بعمل مدير مكتب العلاقات الدولية، وبحضور الأستاذة الدكتورة بسمة الزين عميدة البحث العلمي ومديرة العلاقات الدولية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بالسعودية.

في بداية اللقاء استعرضت ممثلة جامعة الأعمال والتكنولوجيا كافة التخصصات الأكاديمية التي تضمها الجامعة وعدد الطلاب الدارسين بها وخططها المستقبلية في تطوير البحث العلمي، والمجالات المشتركة التي يمكن أن يتم التعاون من خلالها وبخاصة في مجالات إدارة الأعمال، والهندسة، والإعلام.

في حين أكد الحضور من جامعة الشارقة على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، كما تم استعراض كافة الإمكانات الأكاديمية والبحثية التي تتميز بها جامعة الشارقة ويمكن أن تكون محوراً للتعاون المشترك بالإضافة إلى تبادل الطلاب والخبرات البحثية.