جامعة الشارقة تنظم ملتقى "صناع الغد" الثاني

الشارقة 24:

بحضور الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي مستشار البرامج والاستراتيجيات البيئية لحكومة عجمان، والرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، وتحت رعاية سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، نظم طلبة قسم العلاقات الدولية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الشارقة ملتقى "صناع الغد" الثاني، والذي عقد هذا العام تحت شعار "تجارب ملهمة"، باستضافة نخبه من شباب وشابات الوطن ممن يمثلون قصص نجاحات وإنجازات مميزة وتجارب ملهمة استعرضها المتحدثين على الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والمهتمين بمجال تنمية الشباب، بهدف تعزيز مكانة الشباب وتمكين قدراتهم الإبداعية والقيادية في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة والارتقاء بمستوى التقدم الإنساني.

بدأ الملتقى بكلمة افتتاحية ألقاها نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية مرحباً خلالها بالحضور، مشيراً إلى أن جامعة الشارقة بمسيرتها التعليمية والعلمية ترتقي بالطلبة إلى المراحل العليا من الإبداع والاستنباط والاستفادة من خبرات الملهمين وقدرات ذوي الإعاقة في تكوين الشخصية، من خلال اكتساب المهارات التي تسهم في تطوير الذات مثل القدرة على مواجهة التحديات والتواصل مع الآخرين.

تضمنت فعاليات الملتقى عدة جلسات ومحاور تحدث خلالها الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي في الجلسة الأولى حول رؤية القيادة الإماراتية لدور الشباب، وركز خلال حديثه على المعايير الأساسية التي يعتمد عليها في تقديم الأفكار وهي: البساطة، الأثر، الجذب، الإبداع، الاستدامة، كما ركز على العوامل التي تجذب القوة وهي: الإيجابية والتفاؤل والشجاعة والثقة بالنفس والريادة والمبادرة.

أكد الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي أهمية استثمار طاقات ومواهب الشباب من خلال صناعة القدوة، وتشجيعهم على إبداء الرأي مما يسهم في خلق بيئة التحفيز وزراعة الأثر، كما قام النعيمي بإطلاق مبادرة "قهوة مع الشيخ الأخضر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي سيتم من خلالها اختيار أفضل انطباع للحضور عن جلسة الشيخ، تمهيداً للقاء به في جلسة عنوانها الشفافية.

حضر الملتقى الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ ماجد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، والدكتور حسين العثمان قائم بأعمال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب، وعمداء الكليات، ومدراء الإدارات والمراكز، ورؤساء الأقسام.