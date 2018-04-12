جامعة الشارقة تثقف طلبتها عن الاقتصاد الإسلامي

الشارقة 24:

استضاف قسم التمويل والاقتصاد في كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة سعادة السيد عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، في محاضرة عن الاقتصاد الإسلامي، بحضور الأستاذ الدكتور فيليب مولينو عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور حسين عبد الله حسن التميمي مدير برنامجي الماجستير والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، والدكتور عاطف عوض رئيس قسم التمويل والاقتصاد، وعددٍ من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الكلية.

حيث عرف سعادة السيد عبد الله العور الحضور على مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ومبادراته لنشر التوعية حول أهمية ودور الاقتصاد الإسلامي عالمياً، وحرص المركز على التعاون مع مختلف الجهات المعنية في سبيل تحقيق رؤية المركز لترسيخ إمارة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي على الصعيد العالمي، كما تطرق خلال المحاضرة إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية في تأسيس مناهج أكاديمية تعزز وتدعم تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي.