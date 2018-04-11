مؤتمر "بحوث التراث" بجامعة زايد يستعرض وثائق دبي التاريخية

الشارقة 24:





تحت رعاية معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، رئيسة جامعة زايد، انطلقت الأربعاء، فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر بحوث التراث الإماراتي، الذي تنظمه كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة، بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد للتراث وبلدية دبي، ويستمر على مدى يومين، في مركز المؤتمرات، بحرم جامعة زايد في دبي.

وتعقد هذه الدورة تحت عنوان "وثائق دبي التاريخية"، حيث رافقها معرض ضم عدداً كبيراً من الوثائق التاريخية الأصلية التي وفرت مجالاً خصباً للمشاركين في المؤتمر، لاستعراض تاريخ إمارة دبي ونقاط التحول التي شهدتها الإمارة عبر مسيرتها من خلال وثائقها الأصلية، فضلاً عن استلهام هذه الوثائق في استشراف المستقبل ورسم ملامحه، علاوة على مناقشة أفضل السبل للحفاظ على هذه الوثائق وحمايتها وبخاصة فيما يتعلق بالنظم والوسائل الالكترونية الحديثة المستخدمة في هذا المجال.