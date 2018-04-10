د. الدرمكي: التسامح قيمة راسخة بمجتمع الإمارات منذ فجر الاتحاد

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

اعتبر د. عبد الله الدرمكي مدرب وخبير الجودة، أن قيمة وثقافة التسامح بين أطياف المجتمع الإماراتي، لم تكن وليدة اليوم ولا الأمس، وإنما لها مخزون تراكمي نشأ منذ عقود طويلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، على هامش محاضرة ألقاها بجامعة الشارقة فرع خورفكان، ضمن قافلة التسامح لمؤسسة وطني الإمارات، أن غراس قيم التسامح كانت على يد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، رحمه الله.

وأوضح الدرمكي أن مؤسس الدولة، بوسطيته وفهمه لصحيح الدين، رسخ لهذا النهج بالأفعال والأقول، واستمرت الدولة وخلفه الصالح من قيادتنا الرشيدة، راعية وداعمة لهذا النهج بشكل مؤسسي، عبر منظومة التشريع واتخاذ القرار.

ودلل الدرمكي على ذلك بكون الإمارات من الدول الرائدة في تأسيس وزارة للتسامح والسعادة، وفي هذا استشراف للمستقبل، وتدعيم وتحصين للمجتمع من الآفات الفكرية والعقدية المنبوذة، والتي تبعد كل البعد عن صحيح وجوهر ديننا الحنيف.

وفي الختام، أكد د. عبد الله الدرمكي على أهمية تمسك المجتمع بنهج التسامح والقيم السامية، التي أرساها زايد، ومن بعده خلفه الصالح.