د. الزعابي: تفاعل طلبة جامعة الشارقة مع مبادرات عام زايد نموذج يحتذى

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد د. علي عبيد الزعابي، النائب المالي والإداري لمساعد مدير جامعة الشارقة، لشؤون الفروع بخورفكان، أن مبادرات الجامعة التي تحتفي بعام زايد متواصلة، ومستمرة، وتشهد تفاعلاً كبيراً على المستوى الطلابي.

وأضاف في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش محاضرة نظمتها مؤسسة وطني الإمارات بالجامعة، الثلاثاء، عن قيم التسامح في نهج زايد، أن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة مبادرات الجامعة في عام زايد، مثمناً التجاوب الطلابي الكبير، من قبل طالبات كلية المجتمع مع المحاضرة.

وأردف الزعابي، أن المحاضرة التي قدمها د. عبد الله الدرمكي، خبير الجودة، سلطت الضوء على جوانب مضيئة، وومضات عطرة بمسيرة زايد، الذي غرس في مجتمعنا قيم التسامح منذ عقود.

وثمن الزعابي تفاعل طلبة الجامعة مع مبادرات عام زايد، وإبداعاتهم التي لا تنتهي، معتبراً أن هذا التفاعل بمثابة نموذج يحتذى، كما هو باعث فخر بجيل واعٍ من الشباب يوقر قيادته ورموز وطنه، ومن بينهم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.