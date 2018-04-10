جامعة الشارقة بخورفكان تستعرض قيم التسامح في نهج زايد

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



ضمن مبادراتها في عام زايد، وبالتنسيق والتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، نظمت جامعة الشارقة فرع خورفكان، اليوم الثلاثاء، مبادرة أكاديمية وطلابية ومعرض حرفي احتفاءً بالمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة.



تضمنت المبادرة، محاضرة بعنوان "قيم التسامح في نهج زايد"، نظمتها مؤسسة وطني الإمارات في إطار قافلة التسامح، وألقى المحاضرة د. عبد الله الدرمكي المدرب والخبير في الجودة.



حشد طلابي كبير من طالبات كلية المجتمع بالجامعة، رافق المحاضرة التي أقيمت بقاعة الندوات بالكلية، بحضور د. علي عبيد الزعابي النائب المالي والإداري لمساعد مدير الجامعة لشؤون الفروع، وعدد من الأساتذة والمسؤولين بالجامعة.



سلط المحاضر، الضوء على أهمية قيمة التسامح في مجتمع دولة الإمارات وما حققته الدولة من منجزات على هذا الصعيد، حتى باتت نموذجاً رائداً يشار له بالبنان.



واستعرض الدرمكي جملة من مآثر زايد رحمه الله في ترسيخ وتثبيت قيم التسامح في المجتمع منذ عقود بحكمته وذكاءه الفطري، وهو النهج الذي توارثته الأجيال في الإمارات على المستويين الرسمي والشعبي.



وعرج المحاضر للحديث عن التسامح من وجهة نظر مؤسسية رعتها الدولة وكرست لها الجهود والإمكانات، حتى أصبحت الإمارات أول دولة في العالم لديها حقيبة وزارية للتسامح.



تعددت مداخلات الحضور للتأكيد على أهمية تمسك مختلف أطياف المجتمع بهذا النهج الحكيم، حفاظاً على مكتسباته ورصيده الوافر في هذا السياق، والذي يعد مضرباً للأمثال على مستوى العالم.



على هامش المحاضرة، تم تنظيم معرض حرفي لطلبة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فرع خورفكان، لعرض منتجاتهم وإبداعاتهم، تحفيزاً لهم على مواصلة البذل والعطاء.



كما تضمن المعرض، جناحاً لمنتجات مشاتل الزاهية التابعة لمدينة الخدمات الإنسانية أيضاً، علاوة على ركن للإبداعات الطلابية في الرسم لمنتسبي مركز الفنون بخورفكان.