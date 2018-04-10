الجامعة القاسمية تنظم ورشة "صناعة الديكورات الخشبية"

جانب من ورشة صناعة الديكورات الخشبية في الجامعة القاسمية

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الشارقة 24:



نظم مركز مهارة التابع لعمادة شؤون الطلبة بالجامعة القاسمية والمعني بتعليم الحرف والمهارات، ورشة تدريبية مهنية حول فنون صناعة الديكورات الخشبية بطريقة "الأرابيسك" ضمن فعاليات المركز، بمقر الجامعة.



ويقوم المركز بتعليم الطلبة مهارات فنية عملية بجانب الدراسة الأكاديمية ليكتسبوا المهارات الحياتية وفنون الحياة المختلفة، حيث تعلم الطلبة خلال الورشة نوع الديكورات المستخدمة من الخشب والنقوش عليها واستغلالها بشكل جيد لخدمة الناظر إليها حيث اشارت الورشة إلى أن أول ما يلفت الانتباه للعين دائماً مجموعة الرفوف الخشبية الملونة والزاهية والتي تشكل الديكورات الحديثة من "الأرابيسك".



ومارس الطلبة مهارات تحويل التصميم الرقمي إلى أجهزة الحفر بالإضافة إلى تعلم مراحل التحضير التي تنتهي بتثبيت لوح من الخشب على أجهزة الحفر تمهيداً لتنفيذ العمل وفنون استخدام الأشكال المناسبة وتوظيفها في قوالب جميلة تشكل إبداعاً ذاتياً لكل مصمم.



وأكد الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، أن مركز مهارة بالجامعة يواصل تقديمه للعديد من الورش التي تحقق إفادة كبيرة سواء للطلاب والطالبات وتنمي مهاراتهم الفني والابداعية ليتم تحقيق رؤية الجامعة من طالب متفوق أكاديمياً وملم بالمهارات الفنية الأخرى.



وأشار مدير الجامعة القاسمية، إلى أن صناعة الديكورات الخشبية أو ما يسمى الأرابيسك تعد من الحرف التقليدية ذات التصميم الخلاب والتي سعى مركز مهارة من خلال تلك الورشة التي تفاعل معها الطلاب على إكسابهم مهاراتهم وفهمها ومن ثم إنتاج أعمال خشبية جميلة.