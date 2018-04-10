جامعة الشارقة تفتتح معرض التدريب والتوظيف السنوي

الشارقة 24:

افتتح الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ، نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون الأكاديمية معرض التدريب والتوظيف السنوي، بحضور عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة وخريجي الجامعة، وينظم المعرض سنوياً مكتب التوجيه الوظيفي وتدريب الطلبة بجامعة الشارقة، والمعرض خاص بكليات: الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وإدارة الأعمال، والهندسة، والاتصال، والعلوم، والقانون، والفنون الجميلة والتصميم، بمقر المبنى الرئيس وكليات الهندسة في جامعة الشارقة، الإثنين.

يشارك في المعرض هذا العام أكثر من 50 مؤسسة وطنية وخاصة بهدف استقطاب الطلبة للفرص التدريبية المتاحة لديهم في التخصصات المختلفة، وكذلك الفرص الوظيفية المتوفرة في الوقت الحالي ومستقبلاً، من خلال تعريف الطلبة بالمؤسسات والشركات والفرص المتاحة فيها سواء كانت فرص للتدريب العملي أثناء الدراسة، أو فرص وظيفية بعد التخرج مباشرة عن طريق تقديم سيرتهم الذاتية وعمل مقابلات شخصية في نفس الوقت مع مسؤولي الشركات، ويتم تنسيق الفرص التدريبة للطلبة الراغبين فيها من خلال مكتب التوجيه الوظيفي.

من جانبها قالت رنا قباني مسئولة مكتب التوجيه الوظيفي، إن وعي الطلبة بأهمية هذه المعارض يزداد كل عام، لذلك يعمل مكتب التوجيه الوظيفي على دعوة أكبر عدد من المؤسسات الوطنية والخاصة إلى المعرض، وأضافت إن مكتب التوجيه الوظيفي يعمل على تعزيز تأهيل الطلبة في إجراء المقابلات الشخصية وإعداد السيرة الذاتية، من خلال ورش العمل والمحاضرات التي سبقت المعرض.

ومن أبرز المؤسسات التي شاركت في المعرض هذا العام، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومدينة الشارقة للإعلام "شمس"، ومؤسسة الشارقة للإعلام، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة الأشغال العامة، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبلدية رأس الخيمة، ودائرة التنمية الاقتصادية في حكومة الشارقة، وذا فيرست جروب، ومجموعة طلال أبو غزالة، وشركة فيديكس، وكلية دبي للسياحة، ومجموعة تايجر، ومجموعة الأهلي القابضة، ومجموعة جمعة الماجد، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، ومركز محمد بن راشد للفضاء.