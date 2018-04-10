طالبات جامعة الشارقة ينظمن عرضاً للأزياء

الشارقة 24:

تستعد كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة لحفل عرض الأزياء الذي سيقام في فندق بلازو فيرساتشي دبي الموافق 28 أبريل 2018 الجاري، وذلك ضمن فعاليات أسبوع دبي الدولي للأزياء لعرض مشاريع الطالبات الخريجات في قسم تصميم الأزياء والمنسوجات، والذي سيضم تصاميم 6 إطلالات مستوحاة من المرأة المعاصرة والرحلات الشخصية والهندسة الحركية والجمال الداخلي، كما يتيح هذا المعرض الفرصة لطالبات الجامعة لعرض تصاميمهن على نخبه من المصممين والمشاهير ومديري العلامات التجارية والصحفيين المهتمين في مجال الأزياء والتصميم.